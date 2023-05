Roma-Bayer Leverkusen, le pagelle dei quotidiani: Bove super. Sprazzi di vero Abraham

La Roma vince l'andata contro il Bayer Leverkusen. Tra 7 giorni il ritorno in Germania con in palio la finale di Budapest. Il migliore in campo dei giallorossi è Edoardo Bove. Insieme a Matic ha formato una coppia perfetta in mezzo al campo. Bene anche Cristante, Mancini e Ibanez. Positiva la prova di Spinazzola dopo l'errore contro l'Inter. Si rivede il vero Abraham che lotta ed è decisivo nel gol dell'1-0.