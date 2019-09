Roma-Basaksehir, le probabili formazioni dei quotidiani: esordio Diawara, Spinazzola davanti

Nell’esordio in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir, Fonseca è pronto a cambiare. Stasera (ore 21) più di una novità prevista nell’undici titolare: Florenzi e Kolarov non si toccano, al centro può tornare Jesus (ma è vivo il ballottaggio con Mancini) al fianco di Fazio. In mediana esordio per Diawara al fianco di uno tra Cristante e Veretout. Sulla trequarti riecco Zaniolo, con Kluivert promosso contro il Sassuolo e confermato sulla destra. La vera novità è a sinistra, dove c’è Spinazzola. Davanti non si tocca Dzeko, pronta la staffetta con Kalinic.

Le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Diawara, Cristante; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Diawara, Cristante; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko

LEGGO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Jesus, Mancini, Spinazzola; Veretout, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Cristante; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko

CORRIERE DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko