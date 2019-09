Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani: dentro Spinazzola e Zaniolo. Chance difesa a tre

La Roma si avvicina al match contro l’Atalanta ancora con qualche dubbio di formazione. La certezza di Fonseca si chiama Chris Smalling, che esordirà con la maglia giallorossa. Il turno infrasettimanale potrebbe portare l’allenatore portoghese ad alcuni cambi, anche se l’inglese dovrebbe essere l’unica sorpresa. La Roma si prepara a scendere in campo con la formazione tipo, Spinazzola nel 4-2-3-1 con Zaniolo a completare il binario di destra e Mkhitaryan sulla fascia opposta. Piccola speranza per la difesa a tre, che in questo caso escluderebbe dai titolari l’armeno con l’inserimento di Jesus.

Le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Smalling, Fazio, Jesus; Spinazzola, Veretout, Cristante, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA REPUBBLICA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.