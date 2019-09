Roma-Atalanta, le pagelle dei quotidiani: Pau Lopez a vuoto, Veretout sovrastato

Prima sconfitta e campionato e grande passo indietro. L’Atalanta di Gasperini dà una sonora lezione alla Roma e la riporta sulla terra dopo l’euforia di Bologna. I giallorossi sprecano e subiscono l’esuberanza del centrocampo nerazzurro, poi incassano i gol di Zapata e de Roon. “Hanno meritato loro” ammette Fonseca, che nelle pagelle dei quotidiani si divide tra il 4 e il 5. Tra chi si salva c’è Spinazzola, il migliore dei suoi (prima di uscire per infortunio) e Zaniolo, che però è troppo falloso e perde l’occasione del vantaggio. Positivo anche l’esordio di Smalling. Insufficienze per Pau Lopez e per il centrocampo, dominato da quello avversario. Male anche gli innesti, con Kalinic che si divora il gol del pareggio.

Le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F.Balzani)

Pau Lopez 5, Spinazzola 6,5 (11’ st Juan Jesus 4,5), Smalling 6, Fazio 5 (30’ st Kalinic 5,5), Kolarov 6, Veretout 4,5, Cristante 5,5, Florenzi 5, Pellegrini 6, Zaniolo 5(20’ st Mkhitaryan 5,5), Dzeko 5.5. All: Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (a cura di A.Angeloni)

Pau Lopez 5; Spinazzola 6 (10’ st Jesus 5), Smalling 6, Fazio 5 (30 st’ Kalinic 5), Kolarov 5,5; Veretout 4, Cristante 5,5; Florenzi 5, Pellegrini 5, Zaniolo 5,5 (20’ st Mkhitaryan 5); Dzeko 5. All.: Fonseca 4,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M.Cecchini)

Pau Lopez 5, Spinazzola 6,5 (11’ st Juan Jesus 5,5), Smalling 6,5, Fazio 6 (30’ st Kalinic 4,5), Kolarov 5, Veretout 4,5, Cristante 5, Florenzi 5, Pellegrini 5, Zaniolo 5 (20’ st Mkhitaryan 5), Dzeko 5. All: Fonseca 5

LA REPUBBLICA (a cura di M.Pinci)

Pau Lopez 5,5, Spinazzola 6 (11’ st Juan Jesus 4,5), Smalling 6, Fazio 5 (30’ st Kalinic 5), Kolarov 5,5, Veretout 4,5, Cristante 5, Florenzi 5, Pellegrini 6, Zaniolo 6,5 (20’ st Mkhitaryan 5,5), Dzeko 6. All: Fonseca 5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L.Valdiserri)

Pau Lopez 4,5, Spinazzola 6 (11’ st Juan Jesus 5,5), Smalling 6,5, Fazio 4,5 (30’ st Kalinic 4,5), Kolarov 5, Veretout 4,5, Cristante 5, Florenzi 5, Pellegrini 5, Zaniolo 6 (20’ st Mkhitaryan 5), Dzeko 5. All: Fonseca 4

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R.Maida)

Pau Lopez 5, Spinazzola 6 (11’ st Juan Jesus 5), Smalling 6, Fazio 5,5 (30’ st Kalinic 5,5), Kolarov 6, Veretout 5, Cristante 5,5, Florenzi 5,5, Pellegrini 5,5, Zaniolo 5,5 (20’ st Mkhitaryan 5), Dzeko 5. All: Fonseca 4,5

LA STAMPA (a cura di M.De Santis)

Pau Lopez 5,5, Spinazzola 6 (11’ st Juan Jesus 5), Smalling 6,5, Fazio 6 (30’ st Kalinic 4,5), Kolarov 5, Veretout 4,5, Cristante 5, Florenzi 5, Pellegrini 5,5, Zaniolo 6,5 (20’ st Mkhitaryan 5), Dzeko 6. All: Fonseca 5

TUTTOSPORT (a cura di S.Carina)

Pau Lopez 5, Spinazzola 6,5 (11’ st Juan Jesus 5), Smalling 5,5, Fazio 5,5 (30’ st Kalinic 5), Kolarov 5, Veretout 5, Cristante 5, Florenzi 5, Pellegrini 5,5, Zaniolo 6 (20’ st Mkhitaryan 5), Dzeko 5. All: Fonseca 5