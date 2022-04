Roma, al via il tour de force: Zaniolo resta la variabile

Da domenica a Pasquetta, cinque partite da dentro fuori per i giallorossi di Mourinho

Cinque partite da domenica fino al lunedì di Pasquetta, in cui la Roma si giocherà buona parte della stagione e in cui sarà chiamata a dimostrare di avere finalmente voltato pagina: troppe volte, in questa stagione, la squadra di Mourinho non è riuscita a dare continuità ai risultati. Per questo motivo contro la Sampdoria , domenica pomeriggio alle 18, a Marassi, è necessario dare continuità alla prestazione del derby vinto per 3-0 contro la Lazio prima della sosta, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Al netto delle condizioni dei nazionali che sono tornati a Trigoria, il dubbio più grande riguarda proprio la formazione che dovrà scendere in campo: l'allenatore darà fiducia agli undici che hanno giocato e stravinto contro la Lazio, oppure deciderà di fare dei cambi?

Dopo la Sampdoria ci sarà infatti la trasferta in Norvegia (7 aprile) contro il Bodo Glimt, poi la Salernitana in casa (10), poi di nuovo il Bodo all’Olimpico (14) prima della trasferta a Napoli (18). Impossibile pensare che possano giocare sempre gli stessi, per cui Mourinho dovrà fare turnover. Quando? Molti allenatori sostengono che in una serie di partite sia la terza quella in cui c’è più bisogno di sostituzioni: se così fosse, i cambi ci sarebbero contro la Salernitana, sulla carta l’avversaria più abbordabile delle cinque. A Genova e in Norvegia, quindi, potrebbe trovare spazio la formazione del derby contro due squadre che in stagione hanno già dimostrato di saper mettere in difficoltà la Roma.