Real Sociedad-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: Karsdorp verso una maglia

L'olandese in vantaggio su Zalewski, con Spinazzola sinistra. Per il resto tornano tutti i titolari

La Roma arriva alla sfida con la Real Sociedad difendendo il 2-0 dell'andata e ritrovando praticamente tutti gli infortunati. A tre giorni dal derby con la Lazio, Mourinho dice di non voler fare calcoli e affidarsi ai migliori. E in Spagna dovrebbero appunto scendere in campo i titolari a partire da Rui Patricio e la difesa Mancini-Smalling-Ibanez che si ricompone. A centrocampo torna Cristante accanto a Matic, con il tandem Pellegrini-Dybala alle spalle di Abraham. Sugli esterni Karsdorp e Spinazzola sembrano nettamente in vantaggio su Zalewski ed El Shaarawy.