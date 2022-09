Paulo logora chi non ce l’ha

Questa Roma piace, emoziona, sorprende. Come riportato da Paolo Liguori su Il Messaggero, le analisi si moltiplicano e sono positive, però la partita di oggi contro l'Atalanta è un vero test per misurare le ambizioni della squadra di Mourinho. Un confronto diretto con una squadra che non ha la fatica supplementare delle Coppe. Una gara difficile, anche se la Roma cresce e i tifosi all'Olimpico con lei. E poi c'è Paulo, che logoraci nonce l'ha e gli altri che stanno tornando alla grande. Troppo facile sottolineare l'importanza di Zaniolo che è tornato a spaccare il campo con forza e classe. E tutti gli altri come Tammy e Smalling. In realtà quello che ci ha colpito è il Gallo Belotti, cresciuto rapidamente per condizione, determinazione e sacrificio. Servono tutti alla Roma, in attesa di Wijnaldum, per tenere il passo con il calendario. Il Genio Mou è sorprendente: nei post-gara indica i miglioramenti necessari per tutti. Si impara molto a sentire Mou, sempre. Battere l'Atalanta, dopo il pari con la Juve, sarebbe un'inversione di tendenza. Siamo convinti chela Roma valga molto, aspettiamo che lo dimostri.