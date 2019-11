Parma-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Spinazzola, Pastore ancora titolare

Ultimo giro prima della terza sosta stagionale. La Roma scenderà in campo alle 18 a Parma per concludere il tour de force che l’ha vista protagonista negli ultimi 20 giorni. Paulo Fonseca chiede un ultimo sforzo ai suoi prima di una pausa che adesso arriva come una manna dal cielo. “Cambierò poco” ha detto il tecnico ieri in conferenza stampa. Nel suo solito 4-2-3-1 la novità rispetto alla Germania sarà il rientro di Spinazzola, aggregato dopo la noia muscolare che lo aveva tenuto fuori nel match europeo. Diawara partirà inizialmente dalla panchina. Confermata quindi la coppia di mediana formata da Mancini e Veretout. Ancora in campo Pastore, con Zaniolo e Kluivert ai suoi lati. Unica punta Dzeko.

Le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO

(4-1-4-1) Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Veretout, Pastore, Kluivert; Dzeko.

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

(4-1-4-1) Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Veretout, Pastore, Kluivert; Dzeko.

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

(4-1-4-1) Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Veretout, Pastore, Kluivert; Dzeko.

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.