Parma-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Pedro sulla trequarti, Mayoral più di Dzeko

Chi si ferma è perduto. Lo sa bene Fonseca, che lancia oggi in campo la sua Roma contro il Parma per continuare la marcia verso un piazzamento nella prossima edizione della Champions League. Il tecnico non ha nascosto, in conferenza stampa, la sua preoccupazione per le condizioni fisiche dei suoi. I giallorossi sono stanchi e le pesanti defezioni di Smalling e Mkhitaryan costringono il tecnico a chiedere un ulteriore sforzo ad alcuni giocatori. Non cambia il modulo 3-4-1-2: davanti a Pau Lopez linea difensiva a 3 con Mancini, Ibanez e Kumbulla. Sugli esterni riposerà di certo uno tra Karsdorp e Spinazzola per lasciare spazio a Bruno Peres. Villar e Cristante la mediana, Pedro e Pellegrini sulla trequarti con El Shaarawy pronto a subentrare a gara in corso. Mayoral favorito su Dzeko per una maglia da titolare in avanti.

Parma-Roma: le probabili formazioni dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Pedro; Mayoral.

IL MESSAGGERO

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Mayoral.

IL TEMPO

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; El Shaarawy, Pedro; Dzeko.