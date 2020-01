Parma-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Kalinic, torna Cristante dal primo minuto

Reduce da due sconfitte consecutive, la Roma torna subito in campo per sfidare il Parma negli ottavi di Coppa Italia. Al Tardini i giallorossi cercano la rivincita dopo il 2-0 dei ducali in campionato. In porta dovrebbe giocare Pau Lopez, mentre in difesa Fonseca ha pochi dubbi: Florenzi e Kolarov, squalificati per la prossima giornata di Serie A, saranno in campo dal primo minuto sulle fasce, con al centro Smalling e Mancini. A centrocampo maglia da titolare per Cristante (ultima volta nello 0-0 di Genova contro la Sampdoria), insieme a Diawara. Pochissima scelta in avanti: con Dzeko squalificato toccherà a Kalinic guidare l’attacco giallorosso, alle sue spalle il tridente formato da Under, Pellegrini e da Perotti.

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic

LEGGO (4-2-3-1)

Mirante; Florenzi, Smalling, Cetin, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic

GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic,

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic