Parma-Roma, le pagelle dei quotidiani: Pellegrini e Pau Lopez decisivi, ok Kalinic e Under

La Roma grazie a un ottimo secondo tempo batte 2-0 il Parma negli ottavi di Coppa Italia e mercoledì nei quarti giocherà allo Stadium contro la Juventus. Giallorossi promossi quasi in toto: decisivo Pau Lopez con le sue parate e Pellegrini con i suoi due gol, bene anche il resto della difesa e Florenzi, che stavolta fa meglio di Kolarov. Diawara positivo così come il ritorno di Cristante. Under e Kalinic bene solo a tratti ma alla fine strappano quasi ovunque la sufficienza, Kluivert entra bene in campo. L’unico sottotono è Perotti.

Ecco i voti dei quotidiani.

LEGGO

Lopez 7, Mancini 6, Cristante 6, Smalling 6,5, Florenzi 6,5 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6,5, Pellegrini 7,5 (40’ st Veretout ng), Kolarov 6, Under 6, Kalinic 5,5, Perotti 6 (25’ st Kluivert 6,5). All. Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 7; Mancini 6,5, Cristante 6,5, Smalling 6,5; Florenzi 6,5 (33’ st Bruno Peres 6), Diawara 6,5, Kolarov 6; Under 6, Pellegrini 7,5 (41’ st Veretout n.g.), Perotti 5,5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6.5; Mancini 6, Cristante 6, Smalling 6; Florenzi 6 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6, Pellegrini 7 (40’ st Veretout ng), Kolarov 5.5; Under 5.5, Perotti 5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 6. All. Fonseca 6.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6.5; Mancini 6, Cristante 6.5, Smalling 6.5; Florenzi 6.5 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6.5, Pellegrini 7.5 (40’ st Veretout ng), Kolarov 6; Under 6.5, Perotti 5.5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 6.5; All. Fonseca 6.5.

TUTTOSPORT

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Cristante 6, Smalling 6.5; Florenzi 6 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6, Pellegrini 8 (40’ st Veretout ng), Kolarov 6; Under 6, Perotti 5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 5.5. All. Fonseca 6.5.

IL CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 7; Mancini 5.5, Cristante 6, Smalling 6; Florenzi 6.5 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6.5, Pellegrini 7.5 (40’ st Veretout ng), Kolarov 5.5; Under 5.5, Perotti 5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 6. All. Fonseca 6.5.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6.5; Mancini 6, Cristante 6.5, Smalling 6; Florenzi 6.5 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6.5, Pellegrini 7.5 (40’ st Veretout ng), Kolarov 6; Under 6, Perotti 5.5 (25’ st Kluivert 6,5); Kalinic 6. All. Fonseca 7.

IL TEMPO

Pau Lopez 7; Mancini 6, Cristante 6.5, Smalling 6; Florenzi 6 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6.5, Pellegrini 7 (40’ st Veretout ng), Kolarov 5.5; Under 6.5, Perotti 5.5 (25’ st Kluivert 6,5); Kalinic 6.5. All. Fonseca 7.

LA STAMPA

Pau Lopez 7; Mancini 6, Cristante 6, Smalling 6.5; Florenzi 6 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6, Pellegrini 7 (40’ st Veretout ng), Kolarov 6; Under 6, Perotti 5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 6. All. Fonseca 7.