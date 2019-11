Parma-Roma, le pagelle dei quotidiani: Pau Lopez reattivo, incubo Santon. Male Fazio e Dzeko

Si ferma la striscia di successi in campionato per la Roma. I giallorossi escono con le ossa rotte dal Tardini, dove un ottimo Parma vince per 2-0 grazie alle reti di Sprocati e Cornelius. La squadra di Fonseca ha accusato la stanchezza accumulata nelle scorse partite, non riuscendo a limitare i rapidi contropiedi dei crociati. Le pagelle dei quotidiani premiano Pau Lopez, autentica saracinesca e incolpevole nei gol subiti. Male Santon, subentrato all’infortunato Spinazzola e in apnea totale sui movimenti di Kulusevski e Sprocati. In affanno Dzeko, mai pericoloso.

LEGGO (a cura di F.Balzani)

Lopez 7,5, Spinazzola n.g. (26’ pt Santon 4,5), Smalling 6, Fazio 5 (26’ st Diawara 5), Kolarov 5, Mancini 5,5, Zaniolo 5,5, Pastore 5 (20 st’ Under 5,5), Veretout 5,5, Kluivert 5,5, Dzeko 4,5. All: Fonseca 5

IL MESSAGGERO (a cura di A,Angeloni)

Pau Lopez 7; Spinazzola n.g.(26’pt Santon 5), Smalling 6,5, Fazio 4 (26’ st Diawara 5,5), Kolarov 5,5; Mancini 5,5; Zaniolo 6, Pastore 5,5 (20’ st Under 5,5), Veretout 6,5, Kluivert 6; Dzeko 4,5. All.:Fonseca 5,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A.Schianchi)

Pau Lopez 7; Spinazzola 6 (26’pt Santon 5,5), Smalling 6,5, Fazio 5,5 (26’ st Diawara 5,5), Kolarov 5; Mancini 5,5; Zaniolo 6, Pastore 5 (20’ st Under 6), Veretout 6,5, Kluivert 5,5; Dzeko 4,5. All: Fonseca 5,5

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 7; Spinazzola 6 (26’pt Santon 5) , Smalling 6,5, Fazio 5,5 (26’st Diawara 5,5), Kolarov 5; Mancini 6, Veretout 7; Zaniolo 5, Pastore 5,5 (20′ st Under 5.5), Kluivert 6,5; Dzeko 5. All: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di Valdiserri)

Pau Lopez 7,5; Spinazzola 5 (26’pt Santon 5), Smalling 6,5, Fazio 4,5 (26’st Diawara 5,5), Kolarov 5; Mancini 5,5, Veretout 6,5; Zaniolo 5,5, Pastore 5,5 (20′ st Under 5), Kluivert 5,5; Dzeko 4,5. All: Fonseca 5.

TUTTOSPORT (a cura di Boellis)

Pau Lopez 7; Spinazzola SV (26’pt Santon 4,5), Smalling 6, Fazio 6, Kolarov 5,5; Mancini 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6, Pastore 5, Kluivert 6; Dzeko 5. All: Fonseca 5,5.

LA REPUBBLICA (a cura di Pinci)

Pau Lopez 7; Spinazzola SV (26’pt Santon 4,5), Smalling 5,5, Fazio 5,5 (26’st Diawara 5), Kolarov 5,5; Mancini 5,5, Veretout 6; Zaniolo 5, Pastore 5 (20′ st Under 6), Kluivert 5,5; Dzeko 5. All: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di MAIDA)

Pau Lopez 7; Spinazzola 5,5 (26’pt Santon 5,5), Smalling 6, Fazio 5 (26’st Diawara 5,5), Kolarov 5; Mancini 5, Veretout 6; Zaniolo 5,5, Pastore 5 (20′ st Under 5,5), Kluivert 5,5; Dzeko 4. All: Fonseca 5.