Nela: “Mourinho ha già stravinto. Per il futuro serve alzare il livello della rosa”

«Ne ho disputata una in partita secca e l'altra con sfide di andata e ritorno. Ovvio che siano diversi gli stati d'animo e che in quella doppia conti anche il risultato della prima gara. La sensazione più bella che provi a giocare queste partite è che te la sei meritata e che ti guardano tutti. Il mio ricordo è di una tensione giusta -anche se non vedi l'ora di scendere in campo il prima possibile per non far crescere l'ansia - e una preparazione accurata di tutto l'ambiente, sapendo che si gioca in un'altra capitale, con un pubblico diverso».