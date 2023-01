Napoli-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Spinazzola dal 1′

Questa volta non ci sono dubbi di formazione, perché Mourinho ha elencato ieri in conferenza stampa l'undici che stasera alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona affronterà il Napoli nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. C'è il ritorno dal 1' di Leonardo Spinazzola che giocherà sulla sinistra, con Zalewski a destra al posto dello squalificato Celik. Torna titolare anche Lorenzo Pellegrini che agirà dietro la coppia d'attacco Dybala-Abraham, con Cristante e Matic in mediana.