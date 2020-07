Napoli-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: sette cambi, novità Santon

La Roma torna in campo questa sera in casa del Napoli. Fonseca cerca una reazione dopo la batosta con l’Udinese e per farlo torna ad affidarsi ai soliti titolari. Rientrano dal 1′ ben cinque di loro: Mancini, Veretout, Pellegrini,Mkhitaryan e Dzeko. Sulla destra spazio a Kluivert, con Carles Perez che non è al top della condizione come ha fatto intendere lo stesso portoghese in conferenza. La vera novità, però, è quella che riguarda Davide Santon: nelle probabili formazioni dei quotidiani odierni, infatti, è lui la sorpresa del mister per la fascia destra. Bocciato Peres, non convocato per scelta tecnica, l’ex Inter potrebbe avere la meglio anche su Zappacosta. Per il resto, Fonseca è orientato – al netto dei rientri di alcuni big – a cambiare ben sette giocatori rispetto alla formazione che ha cominciato dal 1′ contro l’Udinese. Pau Lopez a disposizione, ma in campo va ancora Mirante.



IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.