Mou senza difensori: idea cambio modulo e certezza Smalling

L'emergenza porta consiglio. Mou ci pensa: la difesa a quattro può essere una soluzione estemporanea, figlia delle assenze, numerose, in difesa, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. L'abbiamo vista a inzio partita nella gara con l'Helsinki, per il resto solo in corsa, vedi ad esempio il secondo tempo di Torino contro la Juventus. Mou in questi giorni l'ha provata, con in mezzo due centrali veri come Smalling e Llorente. Prove anche di difesa a tre con Celik. Due sistemi di gioco utili a inizio o durante la partita. Quella di oggi è una sfida che la Roma non può sbagliare, anche il pari sarebbe un risultato negativo. I giallorossi si ritrovano a inseguire dopo che le ultime due partite, con Sassuolo e Lazio, hanno portato la squadra alle spalle delle big. Servono i gol, serve il risveglio degli attaccanti, Dybala compreso. Comincia il rush finale, quello che aprirà le porte al futuro. In particolare a quello di alcuni calciatori in prestito, come Llorente, o in attesa di rinnovo, vedi Smalling e El Shaarawy. Ma anche di giocatori come Dybala e Abraham che, per un motivo o per un altro, potrebbero decidere di abbandonare la capitale. Questa sera davanti a Mou ci sarà Stankovic, uno dei protagonisti del triplete con l'Inter nei 2010 e che ora siede sulla panchina di una Sampdoria quasi spacciata. Dejan ha lo Special One come modello, ma non vuole fare sconti e dichiara: "Proviamo a giocarcela con tutti. Cercheremo di farlo con la Roma, una squadra tosta e molto creativa in avanti. Parlo di gente come Dybala, Pellegrini, Spinazzola, Abraham. C'è un grande tifo che sostiene la squadra dal primo al novantesimo, lo stadio è sempre pieno".