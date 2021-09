Mou, la corsa sotto la Sud gira tutto il mondo: le reazioni dei quotidiani – FOTO

A Bola scrive "Come nei vecchi tempi". Infatti, quando era alla guida del Porto, si è lasciato andare a una corsa liberatoria dopo un gol in Champions contro il Manchester United

José Mourinho dopo il gol di El Shaarawy ha corso ma non solo sotto la Curva Sud, bensì per tutto il mondo. Stamattina nella rassegna stampa sportiva europea molti quotidiani e siti online hanno messo in prima pagina la gioia del portoghese, che ha festeggiato le mille panchine in carriera. Record ricorda proprio questo traguardo storico dello Special One, mentre A Bola scrive "Come nei vecchi tempi". Infatti, quando era alla guida del Porto, si è lasciato andare a una corsa liberatoria dopo un gol in Champions contro il Manchester United. Ma non solo, nel 2008 successe anche per il gol di Maicon in Siena-Inter, e così 13 anni più tardi con quello di El Shaarawy. The Mirror trova un soprannome speciale per l'esultanza: "The Special Run".