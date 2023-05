Monza-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Celik, Bove e Solbakken dal 1′

La Roma scende in campo a Monza in uno dei crocevia fondamentali per la corsa Champions. Mourinho deve fare i conti con l'infermeria strapiena, ma ancora una volta va verso la conferma della difesa a tre. Nelle probabili formazioni sui quotidiani i dubbi sono pochissimi, per non dire nessuno. Celik dovrebbe giocare come braccetto della difesa a tre con Mancini e Ibanez mentre il recuperato Bove partirà titolare accanto a Cristante, vista la squalifica di Matic. Sugli esterni Spinazzola va verso un turno di stop, così come Dybala e Wijnaldum partiranno dalla panchina. In avanti spazio a Solbakken, oltre ad Abraham che costituisce una scelta praticamente obbligata.