Monza-Roma, le pagelle dei quotidiani: disastro Solbakken. Passo indietro per Celik

La Roma non va oltre l'1-1 contro il Monza e frena la rincorsa alla Champions League. Tantissimi gli assenti per Mourinho e si è aggiunto alla lista degli infortunati anche El Shaarawy. Il Faraone insieme a Cristante è stato il migliore in campo. Bene anche Mancini e Ibanez in difesa. Disastrose le prove di Solbakken e Celik. Insufficiente Pellegrini.