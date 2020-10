Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ok Mancini e Santon, Pedro-Miki con Dzeko

La Roma ha l’occasione per sentirsi grande. Stasera alle 20.45 a San Siro sfida il Milan primo in classifica e a punteggio pieno. Fonseca ritrova Mancini (prima positivo e poi negativo al Covid) e ripropone la difesa a tre con Ibanez e Kumbulla. Santon in vantaggio nel ballottaggio con Peres, in mezzo c’è Pellegrini con Veretout. Davanti non si toccano Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

LEGGO

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.