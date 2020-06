Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Fonseca cambia mezza squadra

La Roma per restare aggrappata all’obiettivo Champions. Stasera i giallorossi sfidano il Milan a San Siro, con Fonseca orientato a fare parecchi cambi nella formazione iniziale rispetto agli 11 scesi in campo con la Samp. In porta giocherà ancora Mirante, in difesa tornerà dall’inizio Zappacosta, per la prima volta in stagione, con Mancini che riprenderà il suo posto accanto a Smalling. Kolarov confermato invece a sinistra. In mediana fuori Diawara e spazio all’ex del match, Bryan Cristante, che farà coppia con Veretout. Sulla trequarti dal 1′ toccherò al talento di Lorenzo Pellegrini dopo la mezz’ora illuminante di mercoledì. Mkhitaryan, irrinunciabile, giocherà a sinistra mentre sull’altra fascia dovrebbe toccare a Kluivert, con qualche speranza per Under. Unico riferimento offensivo, ovviamente, il capitano Edin Dzeko. Questa la probabile formazione della Roma sui principali quotidiani:

IL MESSAGGERO (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

REPUBBLICA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

IL CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko

IL TEMPO (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko