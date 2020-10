Milan-Roma, le pagelle dei quotidiani: Kumbulla decolla, Mirante sicurezza

La Roma non trema e di fronte alla capolista tira fuori carattere e prestazione. La partita di San Siro finisce con un pirotecnico 3-3. Per tre volte i rossoneri sono passati in vantaggio, per tre volte gli uomini di Fonseca hanno risposto. A mettere il punto finale è ancora Marash Kumbulla, che sbaglia sul primo gol di Ibrahimovic a inizio match, ma si fa perdonare. Applausi per Lorenzo Pellegrini, che torna protagonista in mezzo al campo nella sera in cui il compagno di reparto Veretout fatica (nonostante il gol su rigore). Positiva la prova di Dzeko, da vero leader. Più spento rispetto al solito Pedro. Bocciato Karsdorp, maltrattato da Leao sulla fascia destra e poco incisivo in attacco. Mirante il solito punto fermo.

Milan-Roma: le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Mirante 6,5; Ibanez 5, Mancini 5,5, Kumbulla 6; Karsdorp 5 (22’ st Peres 6), Veretout 6 (41’ st Villar n.g), Pellegrini 7 (31’ st Cristante 5,5), Spinazzola 5,5; Pedro 6,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6,5. All. Fonseca 6,5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 7; Ibanez 5,5, Mancini 5, Kumbulla 6,5; Karsdorp 5 (22’ st Peres 6), Veretout 6,5 (41’ st Villar n.g), Pellegrini 6,5 (31’ st Cristante n.g), Spinazzola 6,5; Pedro 6, Mkhitaryan 6; Dzeko 6,5. All. Fonseca 6,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Mirante 7; Ibanez 6, Mancini 5,5, Kumbulla 6,5; Karsdorp 5 (22’ st Peres 6), Veretout 6,5 (41’ st Villar n.g), Pellegrini 6,5 (31’ st Cristante 6), Spinazzola 6; Pedro 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6,5. All. Fonseca 6,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 7; Ibanez 5, Mancini 5, Kumbulla 6; Karsdorp 5 (Bruno Peres622’ st), Lo. Pellegrini 6 (Cristante sv 31’ s.t.), Veretout 6 (Villar sv 41’ s.t.), Spinazzola 5,5; Mkhitaryan 6, Pedro 5,5; Dzeko 6,5. All.: Fonseca 6