Mercato Roma, Zaniolo diviso tra Juventus e Tottenham

Nicolò Zaniolo è ancora al centro del mercato. Per l'attaccante giallorosso, infatti, non ci sarebbe solo la Juventus di Massimiliano Allegri, ma negli ultimi giorni si è affacciato, in maniera prepotente, anche il Tottenham di Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Tuttosport, che apre la prima pagina di oggi proprio con la notizia dell'interessamento di Fabio Paratici per il romanista, a entrambe le squadre piace ed è considerato la "ciliegina sulla torta".