Mercato, Kalinic sogna il ritorno alla Fiorentina. Tifosi viola freddi

L’avventura di Kalinic con la Roma potrebbe essere già al capolinea. Complice l’infortunio alla testa del perone, l’attaccante non è mai riuscito a integrarsi completamente nella squadra di Fonseca. Come riporta La Nazione, la sua prossima destinazione può essere proprio la Fiorentina, avversaria dei giallorossi stasera al Franchi. Secondo le indiscrezioni, l’entourage del croato sarebbe al lavoro con la società viola per preparare il ritorno già a gennaio. I tifosi però non sembrano entusiasti, ancora scottati dall’addio avvenuto nel 2017. Kalinic attualmente si trova alla Roma in prestito dall’Atletico Madrid. I giallorossi hanno il diritto di riscatto, ma difficilmente verrà esercitato.