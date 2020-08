Mentre la sua Roma passa a Friedkin, Totti investe nelle startup con Lieri33

Da calciatore simbolo del club a manager in rotta con la (vecchia) proprietà, per poi scommettere sulla consulenza e sull’assistenza a giovani talenti e, infine, divenire startupper. Francesco Totti ha deciso di investire parte dei capitali accumulati in una lunghissima carriera. E così se qualche mese fa aveva dato vita a CT10 e IT Scouting, adesso ha deciso di dare fiducia ai business dello storico amico Carlo Cancellieri, scrive Milano Finanza.

Così Totti nelle scorse settimane, attraverso un aumento di capitale dedicato da 100mila euro ha rilevato la maggioranza del capitale (50,98%) di Lieri33, la holding d’investimento di Cancellieri che ha in portafoglio partecipazioni in varie start-up quali Dindarò, Lisari, Filo e Mylab Nutrition.