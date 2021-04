Manchester-Roma, le pagelle dei quotidiani: fulmine Karsdorp, Micki svanisce

Male la difesa, sempre in difficoltà quando attaccata. Dzeko e Pellegrini i migliori

La Roma crolla nella ripresa contro il Manchester, tradita dagli infortuni e da un atteggiamento sbagliato. La qualificazione alla finale di Europa League ormai sembra sfumata. Paulo Fonseca ha ammesso di essere "il primo colpevole", per la brutta figura di Old Trafford. Da dimenticare le partite di Mirante, Ibanez, Smalling e Mkhitaryan. Il capitano Pellegrini e Dzeko fanno quello che possono, ma i Red Devils in attacco sono incontenibili. Di seguito le pagelle dei quotidiani.