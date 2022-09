Debutta Svilar: “Sono eccitato”. Dubbio Camara-Bove

Oltre a Wijnaldum, Zaniolo, El Shaarawy, Kumbulla e Darboe contro il Ludogorets mancheranno anche Abraham e Karsdorp

Redazione

La Roma è volata in Bulgaria con gli uomini contati, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera.

Oltre a Wijnaldum, Zaniolo, El Shaarawy, Kumbulla e Darboe contro il Ludogorets mancheranno anche Abraham e Karsdorp. L’attaccante inglese, che sta ancora smaltendo la contusione alla spalla, è rimasto in Italia e ieri mattina non è sceso in campo nella seduta di rifinitura.

Stesso destino per il difensore olandese, che a differenza del centravanti aveva svolto l’allenamento a Trigoria con una piccola fasciatura all’altezza della rotula sinistra. Da qualche giorno infatti Karsdorp convive con un leggero fastidio al ginocchio e Mourinho ha preferito non convocarlo per il primo impegno di Europa League.

A sostituire l’olandese sarà Celik, pronto a tornare titolare sulla fascia destra. Sulla corsia opposta invece ci sarà Zalewski al posto di Spinazzola. In mezzo al campo uno tra Camara e Bove affiancherà Cristante – favorito l’ex Olympiakos – mentre Matic usufruirà di un turno di riposo.

Lo Special One dovrebbe confermare la linea difensiva titolare composta da Mancini, Smalling e Ibanez ma non è escluso che, a partita in corso, decida di far rifiatare uno tra l’inglese e il brasiliano per inserire Vina.

Novità assoluta tra i pali. A difendere la porta giallorossa non ci sarà Rui Patricio ma Svilar, che alla Huvepharma Arena di Razgrad giocherà la sua prima gara ufficiale con la maglia della Roma: “Sono molto eccitato – le sue parole ieri sera durante la conferenza stampa – sarà una partita difficile, come tutte quelle europee".

Attacco quasi obbligato con Dybala e Pellegrini alle spalle di Belotti, anche lui all’esordio da titolare.

Buone notizie per Zaniolo: l’attaccante ieri ha svolto lavoro differenziato e vorrebbe rientrare il 18 contro l’Atalanta all’Olimpico.