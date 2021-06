Lucchesi: “Roma, è importante avere un allenatore vincente. Lo auguro a Mourinho”

Le parole dell'ex dirigente giallorosso: "Scudetto del 2001? L’artefice principale è stato Franco Sensi, ma se non avessimo avuto Fabio Capello come allenatore, sarebbe stata dura"

Sono passati ormai vent'anni dall'ultimo scudetto della Roma. Fabrizio Lucchesi, direttore generale proprio negli anni del titolo giallorosso, lo ha ricordato a Il Giornale di Roma, oltre a parlare anche del nuovo allenatore José Mourinho: “La squadra dello scudetto nasce, come tutti i progetti, da uno lavoro programmatico, devi avere un po’ di fortuna e devi sbagliare poco. La Lazio vince lo scudetto 1999-2000, l’anno in cui io ero arrivato, e questa cosa fece indispettire non poco il Presidente Sensi. Noi avevamo programmato un crescendo d’investimenti e di scelte in tre anni. Mi ricordo che una sera il Presidente Sensi mi disse: “Fabrizio, io sono troppo grande d’età… voglio provare ad azzardare…” e provammo ad anticipare di due anni gli investimenti previsti per il triennio. Fummo bravi e fortunati, indovinammo quasi tutto, sbagliammo poco, riuscimmo a mettere in campo, grazie al Presidente e grazie ad un allenatore straordinario, una squadra di campioni e di uomini, perché alla fine la differenza la fa quello e venne fuori lo scudetto. Se ci penso, ancora oggi mi vengono i brividi".