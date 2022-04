Leicester-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: tornano Zaniolo e Cristante

Mourinho dovrebbe affidarsi agli stessi undici che hanno battuto il Bodo 4-0 all'Olimpico

La Roma torna in Conference League contro il Leicester dopo l'approdo alle semifinali. Per la tredicesima partita del torneo, Mourinho, con tutti a disposizione, si dovrebbe agli stessi 11 che hanno schiantato il Bodo all'Olimpico due settimane fa. Pochi dubbi sulla difesa che sarà davanti a Rui Patricio. Infatti, scenderanno in campo Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo dovrebbe tornare Cristante in coppia con Mkhitaryan e Pellegrini da trequartista dietro le due punte Zaniolo e Abraham. Sulle corsie laterali troveranno spazio Karsdorp e Zalewski, ormai insostituibili.