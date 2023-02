Lecce-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: confermato El Shaarawy

La Roma si prepara alla sfida con il Lecce con l'occasione di tornare avanti al Milan e mettere pressione all'Inter e alle altre inseguitrici per la Champions, in primis Lazio e Atalanta che in serata si sfideranno all'Olimpico. Pochi dubbi nella formazione che Mourinho sceglierà, con la solita difesa, Zalewski ed El Shaarawy sugli esterni e il centrocampo muscolare Matic-Cristante. Pellegrini di nuovo in campo accanto a Dybala, alle spalle di Abraham. Le probabili formazioni dei quotidiani in edicola oggi: