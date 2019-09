Lecce-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Pellegrini, tornano Kluivert e Mkhitaryan

“Farò qualche cambio”. L’ha ammesso subito Paulo Fonseca ieri in conferenza. E allora ecco che oggi contro il Lecce (fischio d’inizio alle 15 al Via del Mare) tra i giallorossi ci saranno alcune novità. Non in porta, dove ovviamente è confermato Pau Lopez; in difesa torna Mancini dopo la squalifica e farà riposare Fazio, che fino ad ora le ha giocate tutte. Accanto a lui Smalling, sulle fasce Florenzi e Kolarov nonostante Spinazzola abbia recuperato. In mezzo al campo si può rivedere Diawara, che prenderà il posto di uno tra Cristante e Veretout. Sulla trequarti ok Pellegrini, sulle fasce tornano Kluivert e Mkhitaryan, con Zaniolo inizialmente escluso. Davanti intoccabile Dzeko.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani.

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.