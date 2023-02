Lecce-Roma, le pagelle dei quotidiani: male Ibanez e Zalewski. Dybala è la luce

La Roma non va oltre l'1-1 contro il Lecce. Mourinho è comunque soddisfatto della prova dei suoi, ma la prestazione di alcuni non è stata all'altezza. Insufficienti Ibanez e Zalewski. Buona la prova di Dybala e Abraham. Premiati il mister e El Shaarawy. Senza voto per i cambi che sono entrati negli ultimi minuti.