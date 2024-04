Lecce-Roma, le pagelle dei quotidiani: Lukaku-Zalewski bocciati, Svilar para tutto

Una brutta frenata quella della Roma a Lecce. Che riguarda anche la prestazione di molti singoli apparsi decisamente sotto tono. Tra loro spicca Lukaku bocciato da tutti i quotidiani e con una media gol troppo bassa nel 2024. Voti negativi anche per Ndicka, Bove, Aouar e Zalewski. Si salvano Baldanzi ed El Shaarawy mentre il migliore per tutti è Svilar che ha salvato il risultato più volte. Ecco i voti

IL MESSAGGERO : Svilar 7; Karsdorp 5 (83' Celik sv), Mancini 5,5, Ndicka 5 (1'st Huijsen 5,5), Angelino 6; Bove 5,5 (64' Aouar), Paredes 5, Cristante 5,5; Baldanzi 6 (83' Dybala sv), Lukaku 5, Zalewski 5,5(64' El Shaarawy 6). All. De Rossi 5,5

IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 7; Karsdorp 5 (83' Celik sv), Mancini 6, Ndicka 5,5 (1'st Huijsen 5,5), Angelino 6; Bove 6 (64' Aouar 5),5, Paredes 5,5, Cristante 6; Baldanzi 6 (83' Dybala sv), Lukaku 5, Zalewski 5 (64' El Shaarawy 6,5). All. De Rossi 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 7; Karsdorp 5 (83' Celik sv), Mancini 5,5, Ndicka 5 (1'st Huijsen 6,5), Angelino 6; Bove 5,5 (64' Aouar 5), Paredes 5,5, Cristante 6, Baldanzi 6 (83' Dybala sv), Lukaku 5,5, Zalewski 5 (64' El Shaarawy 6.5). All. De Rossi 5,5

LEGGO: Svilar 7; Karsdorp 5 (83' Celik sv), Mancini 5, Ndicka 4,5 (1'st Huijsen 5,5), Angelino 5,5; Bove 5 (64' Aouar 5), Paredes 5, Cristante 5,5, Baldanzi 6 (83' Dybala sv), Lukaku 4,5, Zalewski 5 (64' El Shaarawy 6.5). All. De Rossi 5

IL CORRIERE DELLA SERA: Svilar 7; Karsdorp 5 (83' Celik sv), Mancini 6, Ndicka 5 (1'st Huijsen 5,5), Angelino 6; Bove 5 (64' Aouar 4,5), Paredes 5, Cristante 5,5, Baldanzi 6 (83' Dybala sv), Lukaku 5, Zalewski 5 (64' El Shaarawy 7). All. De Rossi 5,5

