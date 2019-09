Lecce-Roma, le pagelle dei quotidiani: Dzeko cecchino, Smalling insuperabile

Dzeko, set and match. La Roma batte 1-0 il Lecce al Via del Mare grazie al colpo di testa del solito Edin, che scaccia via qualche fantasma e permette ai giallorossi di tornare ai tre punti dopo il passo falso con l’Atalanta. Il bosniaco è il migliore in campo dei suoi, per il gol e per la capacità di cucire il gioco ed essere sempre pericoloso. Ma non è da meno Chris Smalling, che piano piano sta diventando il totem della difesa. Insufficienza per Kolarov, che si fa parare nel finale il rigore da Gabriel. Bene Diawara, soprattutto nella ripresa, e il dolorante Pellegrini. Kluivert è una spina nel fianco della difesa del Lecce, Mkhitaryan invece si accende solo nel secondo tempo. Zaniolo devastante quando entra, ma quel passaggio…

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6 (78′ Spinazzola 6), Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 5.5; Veretout 6, Diawara 6.5; Kluivert 6.5, Pellegrini 6 (71′ Zaniolo 6.5), Mkhitaryan 6 (87′ Cristante sv); Dzeko 7. All.: Fonseca 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 5.5 (78′ Spinazzola 6), Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 5; Veretout 6, Diawara 6; Kluivert 6.5, Pellegrini 6.5 (71′ Zaniolo 6.5), Mkhitaryan 6 (87′ Cristante sv); Dzeko 7. All.: Fonseca 6.5.

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 5.5 (78′ Spinazzola sv), Mancini 5.5, Smalling 7, Kolarov 5; Veretout 5.5, Diawara 6; Kluivert 6.5, Pellegrini 6.5 (71′ Zaniolo 6.5), Mkhitaryan 6.5 (87′ Cristante sv); Dzeko 7. All.: Fonseca 6.5.

IL CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 5.5 (78′ Spinazzola sv), Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 5; Veretout 6, Diawara 6; Kluivert 6.5, Pellegrini 6 (71′ Zaniolo 6.5), Mkhitaryan 6 (87′ Cristante sv); Dzeko 7. All.: Fonseca 6.5.

LEGGO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6 (78′ Spinazzola 6), Mancini 6, Smalling 6.5, Kolarov 5.5; Veretout 6, Diawara 6; Kluivert 7, Pellegrini 6.5 (71′ Zaniolo 6.5), Mkhitaryan 6.5 (87′ Cristante sv); Dzeko 7. All.: Fonseca 6.5.