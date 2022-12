Lecce, resta viva la pista Bove

La Roma spera di arrivare a Frattesi, è la chiave per il via libero a Corvino

Redazione

Prosegue senza soste la preparazione del Lecce in vista della ripresa del campionato a gennaio, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. La squadra ha svolto ieri mattina una seduta d'allenamento sul campo di Acaya. E anche questa mattina, pur essendo domenica, è in programma un altro allenamento, ma al Via del Mare. Intanto, a proposito di mercato, ieri il centrocampista Edoardo Bove (che interessa molto al Lecce in vista dell'apertura ufficiale del calciomercato invernale), ha giocato dall'inizio la partita persa per 3-0 dalla Roma contro gli spagnoli del Cadice.

Pare che José Mourinho voglia valutare bene il centrocampista 20enne. Anche perché non è assolutamente detto che la Roma possa accontentare il mister portoghese nell'acquisizione di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale. Gli emiliani, infatti, non sarebbero così convinti di cedere il loro gioiellino alla società capitolina. Da qui la scelta di Mourinho di tenersi comunque Edoardo Bove in organico. Questo intoppo non scoraggerà Corvino e Trinchera.

Con gli altri reparti abbastanza «coperti», in effetti è il centrocampo del Lecce ad avere necessità di essere in qualche modo rafforzato. Perché, a parte capitan Hjulmand e il giovane Gonzalez non ci sono altri punti fermi.