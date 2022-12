Lecce, è il centrocampo l’arma in più e con la Roma affare chiuso per Bove

Muscoli, corsa e idee. Il Lecce delle ultime uscite di campionato ha dimostrato di aver trovato la quadra in mezzo al campo con il terzetto composto da Morten Hjulmand, Joan Gonzalez e Alexis Blin. Marco Baroni, nell’operare le scelte di formazione, ha optato per questo trio dal primo minuto nelle ultime quattro partite consecutive prima della sosta e i risultati gli hanno dato ragione, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Nei quattro incontri, infatti, il Lecce ha ottenuto ben sette punti.