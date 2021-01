Lazio-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Villar vince il ballottaggio con Cristante

In conferenza stampa non si scuce mai, ma le scelte di formazione di Fonseca non sembrano in dubbio. Il tecnico della Roma per il derby è orientato a confermare la stessa formazione schierata con l’Inter. Davanti a Pau Lopez la cerniera difensiva è formata da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce ci sono Karsdorp e Spinazzola, mentre in mediana Villar vince il ballottaggio con Cristante e affianca Veretout. Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Dzeko.

Lazio-Roma: le formazioni dei quotidiani

LEGGO

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

