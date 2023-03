Lazio-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Wijnaldum-Matic

Scelte quasi obbligate per Mourinho. In attacco torna Abraham dal 1'

Quello di oggi è un derby con vista sull'Europa. Lazio-Roma in programma alle ore 18 ha tutto il sapore di uno spareggio Champions e Mourinho l'ha cominciato a 'giocare' sin dal fischio finale della gara di ritorno contro la Real Sociedad. Non ci sarà Karsdorp operato ieri al setto nasale. Solo questa mattina si saprà di Matic potrà giocare dal primo minuto, ma la sensazione è positiva per vederlo al centro della mediana con Cristante. Al centro dell'attacco Abraham è in vantaggio su Belotti. A sinistra ci sarà Spinazzola.