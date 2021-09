Lazio-Roma, le pagelle dei quotidiani: Zaniolo esaltante, Mancini sbaglia

Prova dai due volti della Roma: male la difesa, Vina in affanno per tutto il match. Meglio l'attacco, ma Abraham non vede la palla

La Roma esce sconfitta dal derby, la Lazio si impone per 3-2. Male la difesa di Mourinho, che dopo Verona incassa ancora tre reti. Meglio l'attacco, ma Abraham resta isolato. Ecco tutte le pagelle dei quotidiani.

Lazio-Roma: le pagelle dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di F. Bianchi) Rui Patricio 6,5; Karsdrop 6,5 (37' st Zalewski sv), Mancini 6, Ibanez 5, Vina 4 (37' st Smalling sv); Cristante 6, Veretout 7; Zaniolo 7,5 (32' st Carles Perez 6), Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6 (19' st Shomurodov 6,5); Abraham 5,5. All.: Mourinho 6,5

LEGGO (a cura di F. Balzani) Rui Patricio 5; Karsdrop 5,5 (37' st Zalewski sv), Mancini 4, Ibanez 6, Vina 4,5 (37' st Smalling sv); Cristante 5, Veretout 7; Zaniolo 6,5 (32' st Carles Perez sv), Mkhitaryan 5,5, El Shaarawy 5 (19' st Shomurodov 6); Abraham 5,5. All.: Mourinho 5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Sorrentino) Rui Patricio 5; Karsdrop 5 (37' st Zalewski sv), Mancini 4,5, Ibanez 5,5, Vina 5 (37' st Smalling sv); Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 7 (32' st Carles Perez 5,5), Mkhitaryan 6, El Shaarawy 5 (19' st Shomurodov 5,5); Abraham 5. All.: Mourinho 5

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di G. D'Ubaldo) Rui Patricio 5; Karsdrop 5,5 (37' st Zalewski sv), Mancini 4,5, Ibanez 5, Vina 5 (37' st Smalling sv); Cristante 6, Veretout 6,5; Zaniolo 7 (32' st Carles Perez 5), Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 5 (19' st Shomurodov 5,5); Abraham 5. All.: Mourinho 5,5

TUTTOSPORT (a cura di S. Di Stefano) Rui Patricio 5; Karsdrop 5,5 (37' st Zalewski sv), Mancini 4,5, Ibanez 5, Vina 4 (37' st Smalling sv); Cristante 5,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5 (32' st Carles Perez sv), Mkhitaryan 5,5, El Shaarawy 5 (19' st Shomurodov 6,5); Abraham 5,5. All.: Mourinho 5,5

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di S. Agresti) Rui Patricio 6; Karsdrop 6 (37' st Zalewski sv), Mancini 5, Ibanez 6, Vina 5 (37' st Smalling sv); Cristante 6, Veretout 6,5; Zaniolo 7,5 (32' st Carles Perez 5), Mkhitaryan 4,5, El Shaarawy 4,5 (19' st Shomurodov 5); Abraham 6. All.: Mourinho 6

LA REPUBBLICA (a cura di G. Cardone) Rui Patricio 5; Karsdrop 5 (37' st Zalewski sv), Mancini 5, Ibanez 6, Vina 4,5 (37' st Smalling sv); Cristante 5, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5 (32' st Carles Perez sv), Mkhitaryan 5, El Shaarawy 5 (19' st Shomurodov 5,5); Abraham 5. All.: Mourinho 5,5

IL TEMPO (a cura di A. Austini) Rui Patricio 5; Karsdrop 5,5 (37' st Zalewski sv), Mancini 4,5, Ibanez 5,5, Vina 4,5 (37' st Smalling sv); Cristante 5,5, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5 (32' st Carles Perez sv), Mkhitaryan 5, El Shaarawy 5 (19' st Shomurodov 5,5); Abraham 6. All.: Mourinho 5,5