Lazio-Roma, le pagelle dei quotidiani: Ibanez-Spinazzola, che flop. Fonseca è da 4

Tutti bocciati, escluso il portiere. La Roma il derby praticamente neanche lo gioca ed esce con le ossa rottissime dalla partita con la Lazio. Pau Lopez è il meno peggio perché riesce ad evitare un passivo più pesante, il resto è un flop assoluto: Ibanez affonda in modo fragoroso, Villar-Veretout non riescono a porre argini alla squadra di Inzaghi e davanti Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko non creano neanche una palla gol. Un’umiliazione come poche altre volte nella storia delle stracittadine.

Ecco tutti i voti dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Mancini 5 (71′ Mayoral 5), Smalling 5, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 4,5 (60′ Cristante 5,5), Veretout 4,5 (46′ Pedro 5), Spinazzola 4 (71′ Peres 5); Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 4,5. All.: Fonseca 4

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5 (71′ Mayoral 5), Smalling 5, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 5 (60′ Cristante 5), Veretout 5 (46′ Pedro 5), Spinazzola 4,5 (71′ Peres 5); Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5. All.: Fonseca 4,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di S. Agresti)

Pau Lopez 6; Mancini 5 (71′ Mayoral 5), Smalling 4,5, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 5 (60′ Cristante 4,5), Veretout 4,5 (46′ Pedro 4,5), Spinazzola 4 (71′ Peres 5); Pellegrini 5, Mkhitaryan 4,5; Dzeko 5. All.: Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (a cura di G. Cardone)

Pau Lopez 6,5; Mancini 5 (71′ Mayoral n.g.), Smalling 4,5, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 5 (60′ Cristante 5,5), Veretout 5,5 (46′ Pedro 5,5), Spinazzola 4,5 (71′ Peres 5,5); Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5; Dzeko 4,5. All.: Fonseca 4,5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di G. D’Ubaldo)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5 (71′ Mayoral 5), Smalling 5, Ibanez 4; Karsdorp 5,5, Villar 5 (60′ Cristante 5,5), Veretout 5 (46′ Pedro 5), Spinazzola 4,5 (71′ Peres 5,5); Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5; Dzeko 4,5. All.: Fonseca 4.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5 (71′ Mayoral n.g.), Smalling 5, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 6 (60′ Cristante 5), Veretout 5 (46′ Pedro 5,5), Spinazzola 4,5 (71′ Peres n.g.); Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5. All.: Fonseca 4.