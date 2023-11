Lazio-Roma, le pagelle dei quotidiani: Dybala e Lukaku non brillano. Bene Cristante

La Joya e il belga poco serviti dal resto dei compagni non riescono ad incidere. Buona invece la solita prova del numero 4 giallorosso

Dopo la sconfitta di Praga, la Roma riparte in campionato dal pareggio nel derby. Il "pareggino" consente alla formazione di Mourinho , di vivere una sosta tranquilla (si riprende il 26 contro l'Udinese). La stracittadina è stata giocata sui nervi, con poca qualità e tanti errori da una parte e dall'altra. Deludono principalmente Dybala e Lukaku che, al netto dei pochi palloni ricevuti, non sono riusciti ad incidere.

