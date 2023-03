Lazio-Roma, le pagelle dei quotidiani: disastro Ibanez, Pellegrini altro flop

Un altro derby rovinato. Il voto del peggiore in campo se la prende ovviamente Ibanez, espulso alla mezz’ora del primo per un’ingenuità a centrocampo. In negativo secondo la stampa nazionale anche le prove di Dybala, Pellegrini, Zalewski e Wijnaldum. Belotti combatte ma non riesce, Rui Patricio e Smalling gli unici a salvarsi