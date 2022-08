La Roma non scende sotto i 12 milioni per Shomurodov: il Bologna vira su Zirkzee

Torna Saputo e il Bologna accelera sul mercato, scrive Il Resto del Carlino. È fatta per Joshua Zirkzee , punta dell’Under 21 olandese in arrivo dal Bayern Monaco, già visto all’opera in Italia con il retrocesso Parma nella prima metà del 2021.

Per Shomurodov la Roma non è scesa sotto il tetto dei 12 milioni per il riscatto condizionato e allora ecco l’affondo per Zirkzee, preferito nel rapporto qualità-prezzo in virtù anche del fatto di aver conosciuto la serie A.