La pace di Roma: Pellegrini ricuce

La rivinciita di Lorenzo: dalle critiche dei tifosi al gol e assist per Dzeko contro il Bologna. Pace fatta tra Pellegrini e una parte di ambiente che lo aveva duramente attaccato. Sullo sfondo, un rinnovo che potrebbe vivere il suo epilogo appena arriverà Tiago Pinto. Il centrocampista è tornato ad essere un valore aggiunto per la Roma di Fonseca, scrive “Tuttosport”. Sembra passato un anno da quando Fienga lo ha difeso dai duri attacchi che alcuni tifosi gli avevano gettato addosso. Da giocatore ci he messo poco a farsi giudicare per quello che è: classe, qualità e una grande intelligenza tattica. La rivalsa di Pellegrini sembra però frutto anche del suo ritorno ad un ruolo che gli è stato sempre più congeniale: quello di trequartista alle spalle degli attaccanti. Ora, con Villar e Veretout che possono giocare in coppia, l’avanzamento del numero sette può consentire di far rifiatare Pedro e Mkhitaryan. Contro il Torino, col ritorno dello spagnolo, Fonseca pare tuttavia orientato a schierare il classico terzetto offensivo.