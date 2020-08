Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: spazio a Fuzato, Calafiori e Villar

La Roma si prepara all’ultima uscita in questa Serie A. La squadra di Fonseca fa visita alla Juventus, forte del quinto posto già conquistato matematicamente. Lo stesso allenatore portoghese ha ammesso che ci saranno diverse novità nella formazione che affronterà la squadra campione d’Italia. Fuzato e Calafiori sono le due sorprese principali già comunicato dal tecnico, ma non saranno gli unici cambi. Ci sarà spazio per Fazio, Villar, Perotti e Kalinic, oltre che per il riesordio di Zaniolo dal 1′. Di seguito le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi:

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Fuzato; Fazio, Smalling, Ibanez; Zappacosta, Cristante, Villar, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-1-2): Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Veretout, Calafiori; Zaniolo; Perotti, Kalinic

IL TEMPO (3-4-1-2): Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Veretout, Calafiori; Zaniolo; Perotti, Kalinic

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Fuzato; Smalling, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Perotti, Zaniolo; Kalinic