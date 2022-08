Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Matic in mediana

La Roma torna in campo stasera alle 18.30 in casa della Juventus per provare a sbancare l'Allianz Stadium e centrare la terza vittoria di fila in tre partite, balzando in vetta alla classifica. Una serata, mille significati, anche e soprattutto per il ritorno di Paulo Dybala nella Torino bianconera. L'argentino sarà titolarissimo dei giallorossi, che dovranno fare a meno di Zaniolo e Wijnaldum. Mourinho sceglie di lanciare dall'inizio, per la prima volta, Nemanja Matic accanto a Cristante, avanzando Pellegrini sulla trequarti. Per il resto solita formazione e pochissimi dubbi, solo - eventualmente - sulla posizione precisa del capitano, se più avanzato o mezzala. Ecco le probabili dei quotidiani sportivi: