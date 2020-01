Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Florenzi e Cristante dal 1′, dentro Kalinic

La Roma torna in campo per sfare il tabù Juventus. Nove sconfitte nelle ultime nove sfide in trasferta sono un fardello pesante, di cui stasera Fonseca proverà a disfarsi. I giallorossi scendono in campo nei quarti di finale di Coppa Italia confermando – con alcuni cambi – la formazione che ha vinto in casa del Genoa, ad eccezione del ritorno di Cristante dal 1′ al posto di Veretout e il possibile impiego anche di Florenzi da terzino a destra (o, in alternativa, addirittura da esterno alto al posto di Under) con Spinazzola in panchina. Per il resto spazio a tutti i titolarissimi, con Dzeko squalificato che lascia lo scettro di riferimento centrale a Nikola Kalinic. Ecco le probabili formazioni dei principali quotidiani:

IL CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1):

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1):

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1):

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

TUTTOSPORT (4-2-3-1):

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

LEGGO (4-2-3-1):

Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Florenzi, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.