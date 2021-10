Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Abraham in vantaggio su Shomurodov

L'inglese è partito con i compagni e Mourinho deciderà all'ultimo se schierarlo dal primo minuto

Dopo un inizio di stagione positivo in cui l’unica nota stonata è rappresentata dalla sconfitta nel derby, la Roma vola a Torino per affrontare un primo vero ostacolo importante: la Juve di Allegri. I giallorossi hanno avuto un buon avvio in campionato, occupano attualmente la quarta posizione, e in Conference League tra turni preliminari e fase a gironi non hanno avuto problemi. Tanti dubbi di formazione per Allegri, soprattutto per quanto riguarda i sudamericani che rientrano tardi dai rispettivi impegni con le Nazionali. In avanti Kulusevski scalpita per giocare dal primo minuto. Mourinho in ansia per le condizioni di Abraham: in caso di forfait, pronto Shomurodov.