Juventus-Roma, le pagelle dei quotidiani: Florenzi prende 3, Kalinic e Kluivert due fantasmi

Un quattro dietro l’altro. È questo il responso delle pagelle del giorno dopo la disfatta della Roma contro la Juventus. I giallorossi vengono eliminati dalla Coppa Italia e fioccano le insufficienze: gli unici a salvarsi sono Pau Lopez, Smalling, Diawara e Under. Per gli altri 4 in pagella, Fonseca compreso. Peggio di tutti Alessandro Florenzi, che si becca anche un tre.

Le pagelle dei quotidiani sportivi.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 5,5, Florenzi 3 (23’ st Veretout 5), Mancini 4, Smalling 5,5, Kolarov 4,5, Diawara 5 (31’ st Bruno Peres ng), Cristante 4, Under 5, Pellegrini 4, Kluivert 4 (1’ st Santon 5), Kalinic 4. All: Fonseca 4,5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 5,5; Florenzi 4 (23’ st Veretout 6), Mancini 4, Smalling 5, Kolarov 4; Diawara 5,5 (32’ st Peres n.g), Cristante 4; Under 5, Pellegrini 5,5, Kluivert 4,5 (1’ st Santon 6); Kalinic 4. All.: Fonseca 4.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6; Florenzi 4,5 (23’ st Veretout 6), Mancini 5, Smalling 6,5, Kolarov 5,5; Diawara 6 (32’ st Peres 5.5), Cristante 5; Under 6, Pellegrini 5, Kluivert 5 (1’ st Santon 6); Kalinic 5. All.: Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 5; Florenzi 4 (23’ st Veretout n.g.), Mancini 4,5, Smalling 6, Kolarov 4,5; Diawara 6 (32’ st Peres n.g.), Cristante 4; Under 5,5, Pellegrini 5, Kluivert 4,5 (1’ st Santon 5,5); Kalinic 4. All.: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (a cura di E. Gamba)

Pau Lopez 6; Florenzi 4,5 (23’ st Veretout 5,5), Mancini 5, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 5,5 (32’ st Peres n.g.), Cristante 5; Under 7, Pellegrini 6,5, Kluivert 4 (1’ st Santon 6); Kalinic 4,5. All.: Fonseca 5.