Juventus-Roma, le pagelle dei quotidiani: bravo Ibanez, Pellegrini incide poco

Nella ripresa Mourinho ridisegna la squadra con gli ingressi in campo di Zalewski ed El Shaarawy e la Roma pareggia

Alla viglia non avrebbe mai firmato per un pari ma al triplice fischio di Irrati Josè Mourinho benedice il punto conquistato allo Stadium. Pessimo primo tempo dei giallorossi in svantaggio già dopo due minuti grazie ad una punizione perfetta calciata da Vlahovic. Nella sfida tra bomber, al serbo risponde proprio Abraham che si sblocca proprio segnando un gol decisivo.